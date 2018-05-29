29.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Политические репрессии, Преследования журналистов, Украина, Цензура

МИД России требует от режима Порошенко расследовать убийство Бабченко


Департамент информации и печати МИД России опубликовал официальный комментарий в связи с гибелью в Киеве журналиста Аркадия Бабченко.

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«Уровень физического насилия, убийств в отношении работников СМИ в этом государстве неуклонно растёт, а их расследования не приводят к наказанию преступников. Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима. Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию», – говорится в комментарии.

Как сообщал «ПолитНавигатор», бежавший из России Бабченко был застрелен сегодня у себя дома. Он скончался в машине «скорой помощи».

 

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