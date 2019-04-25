МИД России: Украина доигралась, называя Донбасс «террористами»

25.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Решение об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса зрело не один день и было сделано на фоне того, что за пять лет конфликта официальный Киев кроме шантажа и блокады так ничего и не предложил ЛДНР.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта история тянется уже давно, это решение, которое принималось не за один день, это решение, которое прорабатывалось и, конечно, при его принятии исходили из ситуации, как сейчас принято говорить, «на земле», а именно – о реальном положении дел. Давайте посмотрим на моменты и основания, которые легли в основу принятия решения при оценке ситуации «на земле». Конечно, в первую очередь речь идёт о гуманитарных основаниях, которые требует принятия именно таких мер, о каких идёт речь.

Официальный Киев, киевский режим в течение нескольких лет называет жителей Донецка и Луганска «террористами» и «сепаратистами». Причём, делает это в гордом одиночестве – даже западные столицы и СМИ, которые публикуют материалы в унисон с официальной точкой зрения своих столиц, не называют жителей Донецка и Луганска «террористами», это ноу-хау, внедрённая в Киеве киевским режимом.

Важно понимать, что жители так называемых Донецкой и Луганской республик не совершали терактов, не захватывали заложников, не угрожали физической расправой должностным лицам официального Киева, не пытались добиться политических решений путём насилия и угроз.

Люди пытались защитить себя и своих детей от посягательств на собственную идентичность, на жизненный уклад, на язык, от навязывания чуждого им мировоззрения, от прямого нарушения со стороны государства общепризнанных прав личности – свободу совести, мысли, права беспрепятственно придерживаться своего мнения, пользоваться родным языком. И, в конце концов, люди пытались защитить себя и своих детей от государственного переворота и его последствий», – заявила представитель МИД.

Также Захарова рассказала, что в ходе различных встреч часто слышит упрёк в адрес России о необходимости поддержать людей из ЛДНР, которые уже де-факто стали жителями РФ.

«Каждый раз многие годы в ходе таких встреч я слышала упрёк в адрес нашей страны, что очевидная необходимость поддержать людей, которые уже стали де-факто жителями нашей страны, они не видят ничего со стороны РФ. Мои ответы были всегда с упрёком в несправедливом отношении и оценке российской позиции. Я всегда говорила о том, что та гуманитарная помощь, то политическое содействие, та моральная поддержка, которая оказывается Россией и россиянами, дорогого стоит, и, наверное, без неё жизнь этих людей сложилась бы куда более драматично. Эти аргументы принимались, но я постоянно слышала, получали сотни, если не тысячи посланий, сообщений и комментариев от людей, которые живут в Донбассе с моль бой о том, чтобы их судьба каким-то образом улучшилась, и Россия приняла в этом непосредственное участие», – отметила она.

«Люди в Донецкой и Луганской областях Украины живут под постоянной угрозой жизни и здоровью, фактически под обстрелом без возможности реализовать те самые права человека и гражданина, о которых мы столько слышим со стороны наших западных партнёров, тех самых кураторов Украины, коспонсоров реализации Минских договорённостей, тех самых стран, государств и политиков, которые столько лет воодушевляли киевский режим на подвиги.

Официальный Киев в одностороннем порядке разорвал связь с населением Донецкой и Луганской республик, сделав жителей этого региона де-факто лицами без гражданства. Их отрезали от всего: от социальных пособий, от пенсий, от зарплат, системы банковских услуг, им, действительно, объявили настоящую блокаду, бойкот, шантаж – как угодно называйте», – добавила Мария Захарова.