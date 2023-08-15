МИД России: Украины в границах 1991 года больше не будет

Для России неприемлемо возращение границ Украины образца 1991 года, поскольку это будет означать этнические чистки русскоязычного населения.

Об этом на XI Московской конференции по международной безопасности заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Киев и его западные спонсоры пытаются правдами и неправдами ангажировать другие страны на поддержку, так называемой, «формулы мира Зеленского», суть которой, я уверен – все желающие могли ознакомиться в ультимативном требовании вернуть Украину в границы 1991 года. Продвигаются инициативы, создаются конференции.

И хотел бы призвать всех, кого заманивают в эту игру, помнить о том, что киевский режим открыто декларирует задачу уничтожить все русское на неподконтрольных ему сейчас территориях. Вот, что для этих людей означает требование вернуть Украину в границы 1991 года», – заявил глава МИД РФ.