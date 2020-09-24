МИД России устроил Зеленскому урок истории

24.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский в своём русофобском обращении, зачитанном по случаю 75-летия генассамблеи ООН, фактически признал, что его страна находится под внешним управлением.

Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Украины Зеленский в видеообращении по случаю 75-летия Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Россия пытается вернуться к разделению сфер влияния в мире. Также он обвинил Россию в агрессии по отношению к Украине. Как МИД России расценивает подобные заявления?» – спросила журналист телеканала «Звезда».

Отвечая на вопрос, представитель МИД РФ отметила, что украинские политики уже давно не способны никого удивить своими русофобскими заявлениями.

«Мы не удивлены очередным воинственным выступлением президента Украины, его попыткой напугать весь мир Россией в виде некой угрозы мировому сообществу. Это уже клише, заезженное, немодное, но широко распространенное.

Естественно, отвергаем и осуждаем фантасмагорические обвинения главного «слуги» украинского народа в якобы имеющихся российских планах по переделу мира. Вместе с тем следует отметить, что, заявляя о попытках России вернуться к разделу сфер влияния, Зеленский тем самым признаёт, что считает свою страну находящейся в сфере чужого (только не российского) влияния», – сказала Захарова.

Также она напомнила, что Украина состоялась только благодаря Советскому Союзу, и у Киева не получится переписать историю.

«Обратил на себя внимание еще один пассаж. В своем выступлении Зеленский гордится тем, что Украинская ССР в самостоятельном качестве вошла в число стран-основательниц ООН.

Немного истории. Хотим напомнить г-ну Зеленскому, что этим она обязана руководству СССР того периода. Советский период – время максимального расцвета этой республики, когда благодаря масштабнейшим вложениям СССР она из преимущественно аграрной территории превратилась в центр уникальных промышленных и наукоёмких производств, заняла достойное место в семье советских народов.

Таким образом, как бы Зеленскому ни хотелось переписать историю и отречься от наших общих корней, правда всегда восторжествует», – резюмировала представитель МИД РФ.