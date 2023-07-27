МИД России: Верховная рада 27 июля будет голосовать за полный запрет УПЦ

Вадим Москаленко.  
27.07.2023 00:55
  (Мск) , Нью-Йорк
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Дзен, Политические репрессии, Украина, Церковь


УПЦ, верхушка которой отреклась от Русской Церкви, но так и не добилась благосклонности бандеровцев, пришла к логическому концу – уже 27 июля на заседании Верховной рады может быть принято решение о полном запрете «московской Церкви» с целью захвата всех храмов и монастырей, и последующей передачей их раскольникам, подчиняющимся Стамбулу.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН, посвящённого притеснениям канонической Православной Церкви на Украине, рассказал российский представитель Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

УПЦ, верхушка которой отреклась от Русской Церкви, но так и не добилась благосклонности бандеровцев,...

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«27 июля он (закон, – ред.) может быть вынесен на голосование.

Я оставляю сейчас за скобками тот факт, что этот законопроект грубейшим образом противоречит как минимум десяти статьям Конституции Украины. Он игнорирует тот факт, что УПЦ – самостоятельная Церковь, имеющая свои органы управления, действующая по украинским законам, а не управляемая из России», – сказал Полянский.

Он возмутился, что решение Рады будет выноситься без вердикта суда.

«Украина с 2014 года перестала быть правовым государством, и киевский режим творит то, что он хочет, без оглядки на закон. Я призываю вас попросту задуматься о происходящем на ваших глазах вопиющем беззаконии, и попрании элементарных религиозных свобод.

Аналогов такому циничному акту не найти в современной истории. Как бы в стране нашего пребывания отреагировали, если бы президент США предложил Конгрессу запретить Католическую Церковь, и изъять у неё Собор святого Патрика в Нью-Йорке на том основании, что католики подчиняются Папе Римскому? И арестовал бы одного из кардиналов Римской католической Церкви в США» – добавил дипломат.

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