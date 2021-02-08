МИД России выдворил из страны албанского дипломата

08.02.2021, Москва, Елена Острякова

МИД РФ вручил сегодня послу Албании ноту об объявлении «persona non grata» первого секретаря Посольства Албании в Москве Йониды Дрогу. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов.

Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на решение Албании выслать из страны под совершенно надуманным предлогом первого секретаря Посольства России в Тиране. Действия албанской стороны рассматриваем как провокацию с целью набрать политические очки в условиях начавшейся в Албании избирательной кампании, подыграть антироссийским силам на Западе и заручиться их поддержкой», – говорится в сообщении.

В январе власти Албании объявили российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата якобы из-за нарушения мер по противодействию пандемии коронавирусной инфекции.

«Павительство Албании хочет укрепить дружеские отношения с Российской Федерацией и сожалеет, что добрая воля обеих сторон была нарушена неоднократными нарушениями российским дипломатическим сотрудником в Тиране мер, принятых властями для защиты населения от COVID-19», — пояснил тогда МИД Албании свою позицию.