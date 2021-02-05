МИД России выдворил за пределы РФ влюблённых в Навального европейских дипломатов

05.02.2021, Москва, Елена Острякова

Россия выслала сегодня сотрудников генконсульств Швеции и Польши в Петербурге и посольства Германии в Москве, которые участвовали в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционного блогера Алексея Навального.

Об этом сегодня официально заявил МИД РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Высылка произошла прямо во время трехдневного визита в Москву верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Бореля и, видимо, полностью ошарашила его, поскольку пересказывать его реакцию на инцидент пришлось представителю внешнеполитической службы Евросоюза Питеру Стано.

«Он осудил этот шаг и призвал пересмотреть решение. Он также указал, что действия дипломатов не нарушали Венскую конвенцию», – сказал Стано.

Боррель оказался меж двух огней. С одной стороны, его нещадно критикуют в Европе за визит в Москву в разгар «жестокого разгона массовых протестов». Польша и Прибалтика предпочли бы, чтобы глава дипломатии ЕС демонстративно продинамил Кремль. Но Борель решил пренебречь истерикой «младоевропейцев», однако при этом его команда провела консультации со штабом Навального о возможности встречи дипломата с блогером.

В российском руководстве эту активность встретили без понимания, холодно переадресовав Борреля в суд. А после того, как евродипломат на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, все-таки, поднял тему «излишне политизированного приговора Навальному», последовало заявление о высылке дипломатов.

МИДы Германии Швеции и Польши уже заявили, что ответят России симметрично. Борель оказался в дурацком положении.

«Сигнал крайне жёсткий: наши внутренние дела – не ваше дело ни в каком виде. Даже наблюдать нечего. И ваше мнение вообще не интересует. Кончилась эпоха. Тот факт, что объявлено в момент, когда в Москве глава европейской дипломатии Боррель, усугубляет внятность сообщения», – прокомментировал события сегодняшнего дня журнал «Россия в глобальной политике» в своем официальном телеграм-канале.

заместитель председателя РОО «Демократический выбор» Кирилл Шулика прогнозирует новый виток антироссийских санкций со стороны ЕС.

«Высылка европейских дипломатов из России – лучший знак провала переговоров Лаврова с Боррелем. ЕС считает важнейшими темы Навального и подавления протестов, Россия обсуждать их не собирается. Значит, март будет отмечен введением новых санкций ЕС в отношении России», – написал Шулика.

Либеральный писатель Виктор Ерофеев горестно сетует на то, что такой демарш российского МИДа вызовет одоборение большинства россиян.

«Они поучаствовали в протестном выступлении и их гонят, чтобы показать, что они враги, наши недоброжелатели во всех смыслах этого слова, прежде всего своим гражданам. И, кстати говоря, это до сих пор приносит власти успех, потому что наши люди недоверчиво относятся к иностранцам», – сказал Ерофеев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».