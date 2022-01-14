МИД России: За расколом в Православии стоят США

14.01.2022  14:12 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия, Стамбул, США, Украина, Фанар, Церковь
Новости Украины

США несут ответственность за раскол мирового Православия.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США несут ответственность за раскол мирового Православия. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр...

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«Что касается Православия, действительно, это серьезнейшая проблема. Дипломатия не должна вмешиваться в церковные дела, но всегда есть ситуации, когда жизнь сложнее. К нынешнему кризису в Православии напрямую приложили руку США.

У них был сформирован специальный механизм – спецпредставитель по свободе вероисповедания, который активнейшим образом настраивал и финансировал Константинопольского Патриарха Варфоломея с тем, чтобы он проводил линию на раскол, прежде всего, на Украине и создание там неканонической «Церкви».

Это вызвало серьезнейшие расхождения в православном мире. К сожалению, греческие Церкви находятся под колоссальным давлением, в том числе, насколько я понимаю, греческого правительства.

Если мы договоримся с дипломатами тех стран, на территории которых расположены канонические Церкви, не мешать им жить в соответствии с их законами, это будет оптимальный вклад», – сказал Лавров.

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