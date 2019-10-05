МИД Сербии: Путин мог бы спасти Югославию

05.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Если бы в 1990-е годы Россию возглавлял Владимир Путин, Москва не позволила бы НАТО осуществить операцию по расчленению Югославии. Об этом заявил руководитель МИД Сербии Ивица Дачич на открытии конференции «Сербско-российские отношения в эпоху крупных политических изменений», которая прошла в Белграде.

«По поводу агрессии НАТО против СРЮ, которая произошла на закате 20 века, могу сказать, что Россия проявила солидарность с сербским народом и решительно осудила это действие, назвав его операцией против суверенного государства. Я уверен, что не было бы агрессии НАТО, если бы Россия тогда была сильнее, и если бы на тот момент Владимир Путин находился во главе страны», – цитирует его РТС.

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Оценивая нынешние двусторонние отношения, глава МИД сказал, что они находятся на историческом максимуме, Россия оказывает поддержку Сербии в вопросе судьбы захваченного албанскими сепаратистами Косово.

«Я не говорю, что Сербия нуждается в защите России сейчас. Наша страна должна самостоятельно укреплять свою безопасность. Но хорошо, что мы можем рассчитывать на кого-то вроде России»,- цитирует Дачича агентство «Новый День».

По словам министра, для Сербии будет «особой честью» принять визит премьер-министра Дмитрия Медведева во время празднования 75-летия освобождения от гитлеровцев.

«Сербы и русские сражались на одной стороне во Второй Мировой войне, и мы очень благодарны российским солдатам, с которыми мы вместе освободили нашу страну. Скоро мы отметим 75-летие освобождения Белграда, которое произошло 20 октября 1944 года. Годовщину мы будем отмечать вместе с нашими российскими друзьями и союзниками в борьбе с фашизмом, и особую честь для нас представляет визит на празднование российского премьер-министра Дмитрия Медведева», – сказал Дачич.

Он напомнил, что история российско-сербских отношений не ограничивается только Второй Мировой войной. Во времена османского ига сербы селились в России. В русской армии служили сербские генералы – такие как Михаил Милорадович,Йован Шевич, Симеон Гаврилович Зорич и т.п.

«Большинство из них приняли участие в Отечественной войне 1812 года и в Бородинской битве», – сказал министр.

«Россия сыграла большую роль в начале 19-го. века в процессе освобождения от турецкой власти и восстановления сербского государства. Она помогла укрепить результаты первого и второго сербского восстания…

Русское государство во время освободительных войн 1876-78 годов военно и материально помогало сербскому народу. И многие из российских добровольцев во главе с генералом Михаилом Чарняевым также посвятили свою жизнь новой сербской свободе, в том числе знаменитый полковник Николай Николаевич Раевский», – отметил Дачич.

«В 20 веке во время двух Мировых войн взаимная поддержка и борьба на одной стороне, сопряженная с огромными человеческими и материальными потерями, еще больше укрепляют связи сербского и русского народов. Я бы также напомнил о большой солидарности и искренней и братской поддержке, продемонстрированной императорской Россией во главе с Николаем Романовым в начале 20-го века. Он решительно встал на защиту сербского народа в один из самых трудных моментов в истории – в тот момент, когда в 1914 году Австро-Венгрия напала на Сербию, и когда Россия вступила в войну. Решительная просьба российского царя Николая Романова союзникам о том, чтобы после отступления через Албанию сербская армия была доставлена в Грецию, способствовала спасению большого количества изнуренных и раненых сербских солдат», – продолжил глава МИДа.

«После Октябрьской революции 1917 года и трагических событий Гражданской войны Сербия приняла десятки тысяч русских эмигрантов, которые внесли значительный вклад в развитие сербской экономики, науки, культуры и искусства. Особое место занимает знаменитый архитектор Николай Петрович Краснов, чья одна из самых важных работ – здание, в котором сегодня находится Министерство иностранных дел Республики Сербия. Мы не должны забывать ни епископа Антония Храповицкого, ни византийца Георгия Острогорского, ни балерины Нины Кирсановой», – подчеркнул Дачич.