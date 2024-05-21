МИД Словакии: «Мы не позволим Германии втягивать нас в украинскую войну»

Юзеф Млынар.  
21.05.2024 15:45
  (Мск) , Братислава
Просмотров: 404
 
Германия, Дзен, Политика, Словакия, Украина


Словакия ценит партнёрство с Германией в рамках общеевропейской политики, но втягивание страны в вооружённый конфликт превышает все границы терпимости в международных отношениях. Об этом на своей странице в соцсети написал министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.

Так глава словацкой дипломатии отреагировал на предложение депутата бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии Джо Вайнгартена о размещении немецких систем противоракетной обороны в соседних с Украиной странах-членах НАТО, то есть в Польше, Словакии, Венгрии и Румынии.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По мысли немецкого политика, системы, принадлежащие Украине, могли бы быть переброшены на восток страны и защищать небо ближе к фронту, под Харьковом, Одессой или Киевом. Между тем, в защищенной зоне на западе страны украинцы могли бы развивать свою оборонную промышленность, обучать солдат или строить базы для ожидаемых Киевом самолётов F-16.

Глава словацкой дипломатии напомнил, как его страну лишили собственных систем ПРО.

«Помните, как предыдущее правительство подарило Украине нашу систему С-300 с заявлением, что союзники предоставят нам свои системы ПВО? Какова реальность? Изначально у нас было три системы Patriot и одна из Италии, сегодня у нас нет ни одной», – заявил Баланар.

Он отметил, что предложение однопартийца немецкого канцлера Олафа Шольца не было отвергнуто его коллегами по партии, за исключением Рольфа Мютцениха, не побоявшегося выступить против. Представитель Братиславы с иронией заметил, что в начале открытой войны Германия намеревалась передать атакуемой стране каски, которых теперь недостаточно, и поэтому Берлин предлагает более тяжелый калибр для обеспечения собственной безопасности.

«Для правительства Словакии такой подход неприемлем, и такое решение является лишь продолжением военного конфликта вместо поиска возможности прекращения огня и, как следствие, пути к мирным переговорам», – заключил глава МИД Словакии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть