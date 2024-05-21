МИД Словакии: «Мы не позволим Германии втягивать нас в украинскую войну»

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Словакия ценит партнёрство с Германией в рамках общеевропейской политики, но втягивание страны в вооружённый конфликт превышает все границы терпимости в международных отношениях. Об этом на своей странице в соцсети написал министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.

Так глава словацкой дипломатии отреагировал на предложение депутата бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии Джо Вайнгартена о размещении немецких систем противоракетной обороны в соседних с Украиной странах-членах НАТО, то есть в Польше, Словакии, Венгрии и Румынии.

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По мысли немецкого политика, системы, принадлежащие Украине, могли бы быть переброшены на восток страны и защищать небо ближе к фронту, под Харьковом, Одессой или Киевом. Между тем, в защищенной зоне на западе страны украинцы могли бы развивать свою оборонную промышленность, обучать солдат или строить базы для ожидаемых Киевом самолётов F-16.

Глава словацкой дипломатии напомнил, как его страну лишили собственных систем ПРО.

«Помните, как предыдущее правительство подарило Украине нашу систему С-300 с заявлением, что союзники предоставят нам свои системы ПВО? Какова реальность? Изначально у нас было три системы Patriot и одна из Италии, сегодня у нас нет ни одной», – заявил Баланар.

Он отметил, что предложение однопартийца немецкого канцлера Олафа Шольца не было отвергнуто его коллегами по партии, за исключением Рольфа Мютцениха, не побоявшегося выступить против. Представитель Братиславы с иронией заметил, что в начале открытой войны Германия намеревалась передать атакуемой стране каски, которых теперь недостаточно, и поэтому Берлин предлагает более тяжелый калибр для обеспечения собственной безопасности.

«Для правительства Словакии такой подход неприемлем, и такое решение является лишь продолжением военного конфликта вместо поиска возможности прекращения огня и, как следствие, пути к мирным переговорам», – заключил глава МИД Словакии.