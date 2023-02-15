МИД: США начали гибридную войну против России

Елена Острякова.  
15.02.2023 13:51
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Запад давно готовил войну против России, которая проявилась в конфликте на Украине.

Об этом сегодня, выступая в Госдуме РФ заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад давно готовил войну против России, которая проявилась в конфликте на Украине. Об этом...

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«Сегодня США и их сателлиты осуществляют против нас готовившуюся долгие годы всеохватную гибридную войну, используя в качестве тарана украинских национал-радикалов. Цель этой войны не скрывается – не только нанести нашей стране поражение на поле боя, разрушить российскую экономику, но и окружить нас санитарным кордоном, превратить в некое подобие страны-изгоя», – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что попытки изолировать Россию провалились.

«Утвержденный президентом внешнеполитический курс на твердое отстаивание национальных интересов при одновременной открытости для широкого равноправного международного сотрудничества доказывает свою эффективность. В своем долгосрочном планировании мы последовательно исходим из того, что современный мир многополярен, что страны, которые представляют мировое большинство, не хотят жить при западноцентричном порядке, основанном на правилах, изобретенных самим Западом. Их Вашингтон и Лондон создают каждый раз по-новому под себя», – сказал Лавров.

Он обратил внимание депутатов на то, что три четверти стран мира не присоединились к западным санкциям.

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