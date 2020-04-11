МИД требует ответа: Коронавирус – это биологическая война?

11.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Руководитель сербского внешнеполитического ведомства Ивица Дачич призвал ведущие страны мира дать, наконец, ответ, откуда взялся обрушившийся на планету коронавирус. Об этом глава МИД Сербии сообщил в ходе пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что крупные державы обязаны нам объяснить, и, в первую очередь, конечно ООН и Совет Безопасности, – заявил Дачич в ходе общения с прессой по поводу эвакуации Белградом собственных граждан из других стран. – Это естественный, или лабораторный вирус, или биологическая война – теорий много. К тому же китайцы утверждают, что коронавирус возник не в Ухане».

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Также глава сербского МИД подверг критике пресловутую «евросолидарность», рассказав, что страны Западных Балкан, являющиеся кандидатами на вступление в ЕС, обратились к Еврокомиссии с совместным призывом отменить запрет на экспорт медицинского оборудования и лекарств из ЕС. Ответ из Брюсселя ожидается на предстоящей неделе.

«Когда начался (эпидемиологический – ред.) кризис, общая позиция ЕС, страны-члены которого до сих пор не могут договориться о создании фонда помощи странам, пострадавшим от экономических последствий пандемии, исчезла, – сказал глава сербского МИД. – Когда Италии понадобилась помощь, Германия и некоторые другие соседние страны обратились к своим национальным компаниям и запретили экспорт медицинской помощи в Италию. Все это лишний раз показывает, что Сербия, в первую очередь, должна заботиться о своих интересах».

Всего, по предварительным оценкам, эвакуации из других стран сейчас ожидают порядка пяти тысяч обладателей сербского гражданства.