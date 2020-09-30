30.09.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Азербайджан, Армения, Война, Донбасс, Кавказ, Политика, Россия, Турция, Украина
Просмотров:

МИД Турции дал понять, где полыхнёт вслед за Карабахом


Ситуация в Нагорном Карабахе чревата тем, что может поджечь весь Кавказ.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE» заявил член комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Затулина, России пора определиться с конкретными шагами по урегулированию конфликта.

«Армянская сторона, как и российская сторона, не торопится с тем, чтобы как можно быстрее протрубить военные действия. Но, как известно, снаряды логики не придерживаются и попадают – и рядом с границей, и перелетают через границу.

Между прочим, в Иране уже сбит, насколько я понимаю, беспилотник азербайджанский, который там оказался. И там тоже падали снаряды, на иранской территории, хотя с Ираном Азербайджан не воюет.


То есть, на самом деле, ситуация, когда карабахский конфликт начинает раскручиваться, она грозит дестабилизацией всего кавказского региона. И поэтому Россия должна сейчас думать, прежде всего, о своем реноме», – заявил Затулин.

Телеведущий Владимир Соловьев подчеркнул, что вслед за Карабахом может «полыхнуть» также Приднестровье и Донбасс: «Если сейчас силовым путем будет решен вопрос Карабаха, следующим будет Приднестровье и Донбасс».

«Это очевидно и хочу заметить, что сегодня министр иностранных дел Турции Чавушоглу сразу стал ставить в один ряд, он сказал: «Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, Грузии, и поэтому, в том числе, мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана», – согласился Затулин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть