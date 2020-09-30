МИД Турции дал понять, где полыхнёт вслед за Карабахом
Ситуация в Нагорном Карабахе чревата тем, что может поджечь весь Кавказ.
Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE» заявил член комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Затулина, России пора определиться с конкретными шагами по урегулированию конфликта.
«Армянская сторона, как и российская сторона, не торопится с тем, чтобы как можно быстрее протрубить военные действия. Но, как известно, снаряды логики не придерживаются и попадают – и рядом с границей, и перелетают через границу.
Между прочим, в Иране уже сбит, насколько я понимаю, беспилотник азербайджанский, который там оказался. И там тоже падали снаряды, на иранской территории, хотя с Ираном Азербайджан не воюет.
То есть, на самом деле, ситуация, когда карабахский конфликт начинает раскручиваться, она грозит дестабилизацией всего кавказского региона. И поэтому Россия должна сейчас думать, прежде всего, о своем реноме», – заявил Затулин.
Телеведущий Владимир Соловьев подчеркнул, что вслед за Карабахом может «полыхнуть» также Приднестровье и Донбасс: «Если сейчас силовым путем будет решен вопрос Карабаха, следующим будет Приднестровье и Донбасс».
«Это очевидно и хочу заметить, что сегодня министр иностранных дел Турции Чавушоглу сразу стал ставить в один ряд, он сказал: «Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, Грузии, и поэтому, в том числе, мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана», – согласился Затулин.
Спасибо!
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