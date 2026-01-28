МИД Украины едва ли не открыто анонсирует вторжение в Приднестровье и Белоруссию

Украина моет начать боевые действия против Приднестровья и Белоруссии.

Такое развитие событий в интервью порталу «Европейская правда» не исключил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главред издания антироссийский пропагандист Сергей Сидоренко заметил: мол, у него есть ощущение, что «Украина должна и будет играть особую роль в будущем освобождении или деоккупации Беларуси».

«Я вообще считаю, что роль Украины на международной арене, в том числе в региональных геополитических процессах, должна расти. В том числе – по поводу белорусского вопроса, назовем это так», – согласился Сибига.

Похожие угрозы он озвучил и в адрес Приднестровья, назвав присутствие российских миротворце в в ПМР «недопустимым».

Министр говорит, что формат «5+2» как инструмент решения проблемы Приднестровья «полностью провалился», добавив, что судьбу Приднестровья должны решать ЕС и Украина.

«Мы выступаем категорически против участия России в любых форматах, где присутствует Украина. Мы считаем, что ей там не место», – подчеркнул глава МИД Украины.

Ему задали конкретный вопрос: рассматривается или исключается силовой вариант в вопросе Приднестровья.

«Это и остается правом Кишинева – определять политику в этом контексте. Мы, кстати, услышали и приветствуем заявления по разработке нового плана реинтеграции Приднестровья и готовы рассматривать обращение дружественной Молдовы по поводу дальнейшего практического взаимодействия, в том числе нашего вклада в безопасность Молдовы», – резюмировал Сибига.

