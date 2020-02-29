МИД: Украина изучит в Хорватии опыт зачистки нелояльных территорий

29.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина намерена отправить в Хорватию своих специалистов, чтобы те изучили опыт «реинтеграции» территорий в бывшей части Югославии, где, как известно, власти под прикрытием «миротворцев» с Запада провели военную операцию по убийству и изгнанию сотен тысяч сербов.

Визит в эфире телеканала «Украина 24» анонсировал министр иностранных дел страны Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам министра, украинские представители будут учиться у хорватов работе совместных полицейских патрулей, которые могут быть созданы и на Донбассе.

«В «Минских договоренностях» есть этот пункт, который предусматривает создание совместных патрулей с использованием полиции, там, «народной милицией» они называют, и так далее. Эта идея есть, она в сносочках, маленькими буквами. В принципе, привлечение этой полиции, милиции, как бы она ни называлась, к совместным патрулям – идея действительно сложная, и мы говорим сейчас в таком варианте – мы говорим о том, что кто-то должен обеспечивать мир на территории, пока происходят выборы. Иначе выборы не состоятся, мы с вами это понимаем…

Для того, чтобы обеспечить криминальную ситуацию и избежать политических преследований (здесь Пристайко подразумевает свободную деятельность украинских нацистских партий в Донбассе, на чем настаивает Киев, – ред.), кто-то должен обеспечивать эту территорию. Идеально, безусловно, силами украинской полиции – для этого она и существует.

Мы понимаем, компромисс где-то посредине должен лежать. Граница нашего компромисса в том, что мы готовы привлечь на момент проведения выборов, и пока ситуация улучшится до состояния нормальности, мы готовы привлечь, назовем их представителями местных общин.

Идеально, чтобы они никогда не стояли на блок-постах, даже без Калашникова, а это были другие люди. И такие люди есть – подрастает молодое поколение, которое не испачкано убийствами, не испачкано в войне с нами, и из них можно создавать.

Кроме того, в каждый из этих патрулей можно добавить по представителю ОБСЕ, который будет иметь роль балансирующего фактора.

Мы знаем, что в истории были такие случаи – в Хорватии были. Были, к сожалению, трагические случаи, когда эти патрули не находили вообще общего языка, и это заканчивалось просто перестрелкой.

Я имел возможность, пока был в Женеве, специально встретился с министром иностранных дел Хорватии, мы поговорили с ним и договорились о том, что наши специалисты в очередной раз поедут в Хорватию поучиться, каким образом можно реинтегрировать назад.

В конце концов, эта страна прошла через очень болезненный опыт, он у них есть, они готовы им поделиться», – заявил Пристайко.

Напомним, 4 августа 1995 года хорватская армия под прикрытием западных «миротворцев» начала операцию «Буря», которая продолжалась несколько дней и завершилась ликвидацией Республики Сербская Краина. Это привело к захвату хорватскими войсками территорий, населяемых этническими сербами и бегству из региона порядка 250-ти тысяч сербов, спасающихся от этнических чисток.

В соседней Боснии сербам, напротив, удалось с оружием отстоять свою республику, однако Запад не дал ей воссоединиться с Сербией.