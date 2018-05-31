31.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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МИД Украина уволил разоблаченного Шарием консула-антисемита

Дисциплинарная комиссия по рассмотрению дисциплинарных дел МИД Украины по результатам расследования приняла решение об увольнении консула Генерального консульства Украины в Гамбурге Василия Марущинца, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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“Установлено, что действия В.И.Марущинца расцениваются как нарушение присяги государственного служащего, правил этического поведения государственных служащих, и наносят ущерб авторитету государственной службы, а также несовместимы с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы. В связи с этим предлагаем применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности”, — говорится в заключении комиссии.

Приказ об увольнении В.И.Марущинца с должности и дипломатической службы был выдан 30 мая 2018 года.

Как отмечается, копию дисциплинарного дела и результатов служебного расследования, резонансные действия которого могут содержать признаки уголовного преступления (разжигание межнациональной розни), передадут для дальнейшей правовой оценки в правоохранительные органы.

Ранее государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины открыл дисциплинарное производство из-за информации об антисемитских высказываниях консула Украины в Гамбурге Василия Марущинця.

Причиной для начала расследования послужило заявление блогера Анатолия Шария, который рассказал, что сотрудник генконсульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец размещает на своей странице в Facebook публикации антисемитского характера.