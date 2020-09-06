06.09.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Д.Б., Политика, Россия, Украина
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МИД Украины: Цивилизацию в Россию принесли украинцы, а не русские


Цивилизацию на значительной территории Российской Федерации принесли именно выходцы из современной Украины, а не русские или проживавшие в той местности народы.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дорогие украинцы в России, как бы вам сейчас сложно ни было, но украинское государство всегда будет помнить вас и ваших прадедов, которые строили целые города и приносили цивилизацию на отдельные территории Российской Федерации.

Мы должны прямо и вслух говорить, что цивилизацию на значительной территории России принесла Украина, и украинцы, которые приезжали туда, строили хозяйства, леса превращали в сёла и города, строили экономику. И это сделали мы. И мы должны помнить, и Россия должна помнить, что это сделали украинцы, а не русские», – сказал глава украинского МИДа.

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