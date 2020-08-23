МИД Украины: Ключевая задача – разорвать пуповинную связь с Россией

23.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

МИД Украины считает одной из главных задач разрыв пуповинной связи с Россией.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявила первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, во времена Петра Порошенко трудившаяся в министерстве информации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Независимость – высекается. К независимости мы идем. Мне кажется, что мы только сейчас осознаем подлинность независимости, потому что она нам дается слишком большой ценой. Тут есть и персональное измерение – ощущение независимости, потому что для меня независимость – это Крым, в первую очередь, украинский Крым, борьба за этот Крым, возвращение Крыма. И это такой тест на дееспособность государства Украина.

Если брать общие измерения, то я знаю и ощущаю, что героями не рождаются, а героями – становятся. Так же и независимые нации становятся независимыми. Ситуация, которая у нас произошла с российской агрессией в 2014 году, революция достоинства, а до этого – оранжевая революция, – это все шаги на пути к своей идентичности, к формированию национальных интересов, а это является атрибутами независимости», – заявила Джапарова.

«Поэтому, однозначно, мне кажется, что ключевой и важной для меня историей является дистанцирование от Российской Федерации, от такого «брата» – миф, который нам постоянно навязывали, это когда мы перекрываем пуповинную связь с РФ. Дистанцируемся от этого: культурное, в языке, ментально, исторически, политически – на всех уровнях это происходит. И только при таких условиях, мы в силах сформировать без внешнего влияния видение того, кто мы есть», – добавила чиновница.

Она назвала происходящее на Украине после Евромайдана «глобальной реконструкцией».

«Мне кажется, что крымские татары в большинстве очень тяготели к изучению украинской истории, украинского языка. Это был такой признак нашего стремления интегрироваться в украинское пространство. И 2014 год проявил то, что гражданами Украины, в этом настоящем смысле, являются и крымские татары. И только этот эпизод истории позволяет нам сейчас перезапустить этот общественный договор между украинцами и крымскими татарами, которые являются одной политической нацией. У нас одна задача и мы работаем над этой задачей», – подытожила Эмине Джапарова.