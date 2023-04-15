МИД Украины: Крым будет возвращаться по хорватскому сценарию

Игорь Шкапа.  
15.04.2023 11:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина


Украина сама будет определять, каким способом следует вернуть Крым под контроль киевского режима.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Украина сама будет определять, каким способом следует вернуть Крым под контроль киевского режима. Об...

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«По моему убеждению, главная наша победа в вопросе Крыма – и во многом предпосылкой этого является Крымская платформа – заключается в том, что мир признал, что Крым является интегральной и неотъемлемой частью Украины. Как мы говорим: Крым был, есть и будет Украина. И месседжи и сигналы, произносимые всеми странами: судьбу Крыма, путь возвращения Крыма должна определять сама Украина. И нас в этом поддерживают», – сказала Джапаров в интервью Укринформу.

По ее словам, актуальным для Киева является опыт Хорватии.

«К примеру, Хорватия, когда была война в 1990-х годах, две трети своей территории вернула военным путем, одну треть – дипломатическим», – говорит замминистра.

Она добавила, что Украина категорически не согласна призывами отложить в сторону вопрос Крыма.

«Во-вторых – возвращение Крыма будет определять сама Украина. Имея войну, этот путь, очевидно, будет реализован двумя треками – и военным, и дипломатическим», – резюмировала Джапарова.

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