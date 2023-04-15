МИД Украины: Крым будет возвращаться по хорватскому сценарию

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Украина сама будет определять, каким способом следует вернуть Крым под контроль киевского режима.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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«По моему убеждению, главная наша победа в вопросе Крыма – и во многом предпосылкой этого является Крымская платформа – заключается в том, что мир признал, что Крым является интегральной и неотъемлемой частью Украины. Как мы говорим: Крым был, есть и будет Украина. И месседжи и сигналы, произносимые всеми странами: судьбу Крыма, путь возвращения Крыма должна определять сама Украина. И нас в этом поддерживают», – сказала Джапаров в интервью Укринформу.

По ее словам, актуальным для Киева является опыт Хорватии.

«К примеру, Хорватия, когда была война в 1990-х годах, две трети своей территории вернула военным путем, одну треть – дипломатическим», – говорит замминистра.

Она добавила, что Украина категорически не согласна призывами отложить в сторону вопрос Крыма.

«Во-вторых – возвращение Крыма будет определять сама Украина. Имея войну, этот путь, очевидно, будет реализован двумя треками – и военным, и дипломатическим», – резюмировала Джапарова.