МИД Украины: Мы не остановимся и дожмём Кремль!

25.07.2019, Киев, Михаил Рябов

Украина дожмёт Кремль и заставит Россию отпустить домой членов экипажей катеров ВМСУ, участвовавших в провокации возле Керченского пролива.

Об этом говорится в поздравлениях замглавы МИД Украины Егора Божка, которые он направил по случаю дня рождения двум членам экипажей ВМСУ, находящимся под арестом.

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«Твоим героизмом гордится вся Украина и весь цивилизованный мир. Администрация президента Украины, МИД Украины, все другие государственные органы и международное сообщество продолжают борьбу за твое возвращение домой. Мы не остановимся и, в конце концов, дожмем Кремль», – пообещал Божок.