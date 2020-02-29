МИД Украины: Мы не собираемся праздновать 9 мая

29.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина не будет отмечать 75-ю годовщину Победы над немецко-фашистскими войсками. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам дипломата, президент Украины Владимир Зеленский не получал официального приглашение на празднование Дня Победы в Москве, куда планируют прибыть многие мировые лидеры. А в самой Украине этот день не будет отмечаться на официальном уровне.

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«Приглашение не приходило, это, во-первых. Оно, обычно передается по дипломатическим каналам. Нам не поступало, мы бы передали президенту Зеленскому, если бы оно поступило.

Я не удивлюсь, что русские по определенным политическим причинам закинут такую штуку, они это часто делают. Например, они поздравляют с Рождеством Христовым, будто бы ничего не случилось, и эти загубленные души не идут против всей Христовой морали и идеи.

Но позиция наша сейчас остается такой, как есть – мы не собираемся праздновать 9-е мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75-ть лет готовы понять, почему произошла эта трагедия и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно двигаться.

Это должно быть празднование того, что наконец-то континент находится 75-ть лет, если не считать наши шесть лет войны, в относительном мире», – заявил Пристайко.