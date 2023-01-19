МИД Украины: «Никаких красных линий. Пора загнать русских в угол»

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Гибель руководства МВД Украины и уничтожение жилого дома в Днепропетровске в субботу должны сложить паззл для того, чтобы Запад предоставил Украине еще больше оружия, в том числе наступательного.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил скандально известный свое русофобией экс-посол в ФРГ, а ныне – замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что уже не должно быть никаких «красных линий», которые когда-то выстраивались, что мы не хотим до конца русских загонять в какой-то тупой угол, мы должны выдержать еще какую-то паузу. Я думаю, наши партнеры в Вашингтоне или в Берлине, или Париже, они должны эти отговорки отложить раз и навсегда», – сказал дипломат.

«Конечно, эмоционально и то, что произошло в Днепре, эта катастрофа в субботу, сколько мирных жителей погибли в своем доме, что произошло сегодня – еще рано говорить, я надеюсь, что это не связано с войной, но, тем не менее, эти вещи эмоционально отзываются в душах наших партнеров… Эта огласка есть, но если брать Германию, то это до сих пор сложный кейс, потому что там очень много завязано. Я верю, что это очень непростой паззл, который в кучу складывается. К сожалению, это все происходит под давлением и это жаль», – подчеркнул Мельник.

Ранее российский политолог Сергей Марков в своем блоге предположил, что взрыв жилого дома в Днепре могли организовать украинские спецслужбы по приказу властей, чтобы побудить Запад предоставить Украине еще больше оружия.

«С очень высокой вероятностью дом в Днепре был взорван именно спецслужбами Украины по приказу Зеленского как раз за несколько дней до Рамштайна. Это идеальное время, чтобы разогнать волну в СМИ, а факты, опровергающие российский удар по жилому дому, чтобы не успели появиться… Напрасно вы думаете, что Арестович срывает пропаганду Зеленского, что по жилому дому в Днепре ударила российская ракета. Нет, Арестович ставит запасную версию, – что это российская ракета, которую сбило украинское ПВО. Для скептиков, которые не верят, что Россия бьет ракетами по жилым домам. Этой версией он пытается прикрыть реальную ужасную правду, которую хочет скрыть Зеленский – дом в Днепре был взорван спецслужбами Украины по приказу Зеленского с целью добиться массовой поставки систем ПВО от НАТО Киеву», – написал Марков.