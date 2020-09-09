МИД Украины объявил Россию «вечным врагом»

09.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Россия будет вечным врагом самостийной бандеровской Украины.

Об этом в интервью «Gazeta UA» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главная движущая сила заключается в том, что мы всё ещё реально хотим вернуть эти территории. Политическое возвращение со всех сторон дешевле, чем военное. Именно потому мы идём по этой логике, но мы должны быть честными перед собой, что, даже когда мы вернём эти территории де-юре и де-факто, Россия окажется такой же, она никуда не денется. Соответственно, мы должны или настраиваться на вечную войну, физическую, военную войну, или мы должны настраиваться на вечное политико-экономическое, культурное противостояние. Безусловно, я выбираю второе. То есть, глобально конфликт России и Украины никуда не денется», – заявил Кулеба.

Он признал, что часть населения Украины по-прежнему отказывается воспринимать Россию как врага. Интересно, что Кулеба списывает это на якобы имеющуюся свободу слова на Украине, умалчивая, что усилия Киева как раз сосредоточены за закрытии и репрессиях против лояльных Москве СМИ, запрете российских соцсцетей и т.п.

«Россия – это большая травма украинского сознания. Так сложилось. Часть общества до сих пор болезненно воспринимает переход России в статус агрессора, часть ищет этому оправдание. Так сложилась история.

Плюс, очень простая вторая причина: у нас свободная, демократическая страна, где существует целая палитра медиа. Человек всегда найдет программу, сайт или сообщество в «Facebook», которые будут подпитывать те или иные его убеждения», – сказал чиновник.

Тем не менее, заверил Кулеба, «пуповина», связывавшая Украину с Русским миром, разорвана.

«Я не могу оценить в процентах влияние, но я абсолютно уверен, что мы разорвали пуповину связи с Русским миром. Есть ещё куча ниточек, которые нас держат, но пуповина перерезана была в 2014 году. Если бы не было 2014 года, мы бы никогда её не перерезали, на это тоже нужно смотреть объективно.

Для меня наибольшим образом это проявляется в том, что люди, которых я знаю как адекватных, которые были очень лояльно настроены по отношению к России, превратились в наиболее заядлых патриотов Украины. Это изменение не могло состояться без войны», – уверен глава украинского МИДа.