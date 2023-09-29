МИД Украины отреагировал на зачетный троллинг Орбана

Игорь Шкапа.  
29.09.2023 15:07
  (Мск) , Киев
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Венгрия, Дзен, ЕС, Политика, Украина


Украине далеко не гарантировано членство в ЕС, тем более в ситуации, когда у этой страны нет четких границ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире национального радио заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Украине далеко не гарантировано членство в ЕС, тем более в ситуации, когда у этой...

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 «Когда мы будем обсуждать будущее Украины в Брюсселе осенью, у нас не получится избежать вопроса, можем ли мы серьезно задумываться о членстве такой страны. Можно ли начинать переговоры со страной, которая в состоянии войны? Мы не понимаем, какова территория этой страны, потому что она все еще воюет, и не знаем, каково ее население, потому что это население выезжает… Принимать страну, не зная ее параметров, было бы беспрецедентно», – сказал Орбан.

На это заявление отреагировал официальный представитель МИД Украины Олега Николенко.

«Положительно отмечаем, что премьер-министр Венгрии беспокоится о вступлении Украины в Европейский Союз. Информируем, что Украина не меняла своей территории в пределах международно признанных границ», – отметил Николенко.

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