25.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Скандалом обернулась информационная кампания, которую запустил МИД Украины в фейсбуке к шестилетию потери Киевом контроля над Крымом. Украинское внешнеполитическое ведомство предложило пользователям Facebook устанавливать «рамочку» к своему фото в социальной сети с изображением полуострова. Однако рисунок Крыма оказался неточным – на нем отсутствует часть, которую занимает Севастополь.

На этот факт в своем блоге указал бывший фейковый «представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бабин назвал это ошибкой «по Фрейду», напомнив, как в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский не указал Севастополь при внесении проекта изменений в Конституцию страны.

Скандал с неправильным изображением Крыма может иметь и еще одну подоплёку – в Киеве распространено мнение, что в 2014 году, если бы Украина начала сопротивление России на полуострове, могла бы удовлетвориться только возвращением Севастополя как главной базы Черноморского флота.