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29.05.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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МИД Украины подтвердил слова Кравчука об отказе от переговоров в Минске

Новости УкраиныВстречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса на Донбассе в Минске завершились – Украина...

Встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса на Донбассе в Минске завершились – Украина больше не видит перспектив проводить саммиты в столице Белоруссии.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кулеба подчеркнул, что сейчас встречи «минского формата» проходят в режиме интернет-связи, а после введенных санкций украинская делегация не может прилететь в столицу Белоруссии.

«В данный момент нет ни технических, ни логистических, ни политических условий для того, чтобы съезжаться в Минск и снова вести переговоры. Этот вопрос вообще сейчас не стоит на повестке дня по одной простой причины – потому что все заседания происходят онлайн. Потому сейчас я вообще не вижу даже гипотетического сценария, чтобы можно было снова ехать в Минск. И я не поддерживаю идею продолжения этих переговоров именно в Минске. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос просто не будет требовать решения», – заявил Кулеба.

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