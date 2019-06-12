МИД Украины понравилось мирить политиков Молдовы

12.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министерство иностранных дел Украины снова обратилось к молдавским политикам, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь министра иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

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“Мы призываем всех политических игроков в Республике Молдова решать споры путем политического диалога, чтобы избежать силового противостояния и в итоге найти взвешенное решение, которое стабилизирует ситуацию и будет способствовать движению государства вперед”, – написала Зеленко.

Между тем в Раде сторонники Порошенко уже готовы голосовать за предложенную Зеленским кандидатуру главы МИД Вадима Пристайко.

«Я оптимист относительно кадрового вопроса — назначения Пристайко на должность министра иностранных дел. И мне кажется, что в принципе идея, чтобы новый министр иностранных дел появился до саммита Украина — ЕС и мог уже его полноценно готовить, — это хорошая идея», — сказала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в ходе презентации платформы «Безопасность. Женщины. Мир» в среду в Киеве.