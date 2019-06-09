МИД Украины поссорился с Бангладеш из-за мошенников

09.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Посольство Украины в Индии обратилось нотой в Министерство иностранных дел государства Бангладеш в связи с задержанием граждан Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы – начальник Управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

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“В связи с задержанием граждан Украины в Бангладеш Посольство Украины в Индии безотлагательно обратилось нотой в МИД Бангладеш с ходатайством объяснить причину задержания и сообщить об условиях содержания и состоянии здоровья задержанных. На 10 июня запланирована встреча дипломатов Посольства в Посольстве Бангладеш в Дели по вопросу получения информации по делу”, – сообщил собеседник.

По его словам, в настоящее время консул Украины готовится к командировке в Бангладеш с целью посещения в учреждении содержания граждан Украины, а также проведения встреч с компетентными органами страны.

“Посольство Украины поддерживает контакт с адвокатом задержанных и родными. Данное дело находится на контроле МИД и Посольства Украины в Индии”, – добавил заместитель директора Департамента консульской службы.

Ранее на этой неделе местные СМИ сообщили, что в Бангладеш были задержаны шесть граждан Украины за мошенничество.