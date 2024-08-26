МИД Украины потребовал от Белоруссии вывести российские «Искандеры» в Литву – угрожая беспощадным обстрелом

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МИД Украины потребовал от Белоруссии отвести войска от границы на расстояние, превышающее дальность поражения систем вооружения.

Заявление опубликовано на официальном сайте МИДа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Призываем должностных лиц Беларуси не совершать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы. Предупреждаем, что в случае нарушения границы Украина использует все необходимые меры для самообороны, и все скопления войск, объекты и пути снабжения в Беларуси станут законными целями для ВСУ», – грозят украинские дипломаты.

Поводом для свирепого заявления стали данные военной разведки, которая зафиксировала скопление личного состава белорусской армии и бойцов ЧВК «Вагнер» в Гомельской области.

Одновременно украинские тг-каналы опубликовали карты белорусских военных объектов, которые подвергнутся атаке в случае, если требования Украины не будут выполнены. При этом МИД цинично заверяет, что Украина «не собирается предпринимать никаких недружественных действий против белорусского народа».

С военной точки зрения украинское заявление звучит абсурдно. Ведь дальность ракетных комплексов «Искандер-М», которые Россия передала Белоруссии, составляет 650 км, а протяженность страны с севера на юг – 560 км. Получается, Минск должен перекинуть «Искандеры» к Вильнюсу.

Корреспондент RT Константин Придыбайло предположил, что украинский МИД просто истерил в ожидании «жесткого ответа Путина» (заявление было сделано до сегодняшнего обстрела).

Беглая белорусская оппозиция радостно объявила демарш киевских дипломатов «ультиматумом», хотя признало что он является скорее всего ИПСО.

«Я думаю, они Лукашенко намекают, что они его могут и не рассматривать в качестве субъекта. Следующий вопрос: а кого они тогда рассматривают в качестве субъекта. Раз так, то мы начнем переговоры с Тихановской или будем усиливать политическую значимость полка Калиновского. Это достаточно мощный аргумент», – заявила в интервью «Еврорадио» беглая белорусская политологиня Роза Турарбекова.

Видимо в Минске тоже посчитали, что Киев может использовать для провокации банду белорусских наемников ВСУ, потому что сегодня генпрокурор Белоруссии Андрей Швед направил в Верховный Суд заявление о признании формирования «Полк iмя Кастуся Калiноўскага» с входящими в его состав структурными подразделениями террористической организацией.