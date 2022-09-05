МИД Украины потребовал от Чехии и Германии запретить митинги в поддержку России и Донбасса

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Новости Украины

Украинская дипломатия осуждает состоявшиеся на выходных манифестации в городах Евросоюза, участники которых потребовали от своих правительств прекращения поставок оружия Украине и договоренностей с Россией о поставках энергоресурсов.

Об этом в соцсети написал спикер МИД Украины Олег Николенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он похвалил официоз Кёльна и Праги за то, что там не поддержали проходившие на выходных акции протеста.

«Напомню, что митингующие требовали прекратить поддержку Украины и отменить санкции против РФ. Звучали призывы, которые ставят под сомнение территориальную целостность нашего государства, а также объявлялся сбор средств на поддержку незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Проведение подобных шабашей под триколорами государства-агрессора в центре Европы недопустимо. Эти меры не имели ничего общего со свободой слова и реальными настроениями в Германии и Чехии. Мы осуждаем попытки участников пророссийских акций оправдать войну России против Украины и унизить честь и достоинство украинцев, которые ценой своих жизней отстаивают свободу в Европе», – написал Николенко.

Также происходящее прокомментировала супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская. Она поставила европейцам в упрёк беспокойство по поводу тарифов.

«Я хочу напомнить, что в то время, когда в мире существует Covid, до сих пор существует, когда в мире существует повышение цен, все то же самое происходит и на Украине. У нас тоже все дорожает. Но у нас в тоже время убивают людей. Когда вы считаете, сколько у вас осталось средств на счету, в кошельке, мы к сожалению, считаем наших погибших. На днях опять ракетами убило людей, которые просто гуляли в парке в Харькове. Погибла женщина, пострадали десятки людей. И каждый день одно и тоже. Это будет продолжаться меньше времени, если будет действительно мощная помощь. Это все может прекратиться, когда санкции на Россию начнут действительно мощно действовать. Тогда экономический кризис в Европе отступит, когда агрессор просто остановится и опомнится», – говорила «першая» леди в интервью ВВС.