МИД Украины потребовал от ООН не мешать репрессиям против православных священников

Игорь Шкапа.  
27.03.2023 13:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 75
 
Дзен, ООН, Политические репрессии, СБУ, Украина


Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подвергло осторожной критике обыски СБУ на территории объектов УПЦ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в отчете ООН о ситуации с правами человека на Украине за последние полгода

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подвергло осторожной критике обыски СБУ на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Отмечается, что в ряде случаев сотрудник СБУ допрашивали священников с использованием полиграфа.

«УВКПЧ обеспокоено, что действия государства, направленные против УПЦ, могут иметь дискриминационный характер. УВКПЧ также напоминает о необходимости обеспечения того, чтобы все лица, которым предъявлены уголовные обвинения, пользовались всем спектром прав на справедливое судебное разбирательство», – говорится в документе.

Отчет возмутил МИД Украины, позицию которого на своей странице в соцести огласил спикер министерства Олег Николенко.

«В недавнем отчете о правах человека в Украине Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отметило, что обыски в зданиях УПЦ МП могут носить «дискриминационный характер». Украина – демократическое государство, в котором гарантируется свобода вероисповедания. В то же время свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, подрывающей национальную безопасность.

Призываем УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок, а основывать свои доклады на фактах», – написал Николенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть