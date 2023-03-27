МИД Украины потребовал от ООН не мешать репрессиям против православных священников

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подвергло осторожной критике обыски СБУ на территории объектов УПЦ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в отчете ООН о ситуации с правами человека на Украине за последние полгода

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Отмечается, что в ряде случаев сотрудник СБУ допрашивали священников с использованием полиграфа.

«УВКПЧ обеспокоено, что действия государства, направленные против УПЦ, могут иметь дискриминационный характер. УВКПЧ также напоминает о необходимости обеспечения того, чтобы все лица, которым предъявлены уголовные обвинения, пользовались всем спектром прав на справедливое судебное разбирательство», – говорится в документе.

Отчет возмутил МИД Украины, позицию которого на своей странице в соцести огласил спикер министерства Олег Николенко.

«В недавнем отчете о правах человека в Украине Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отметило, что обыски в зданиях УПЦ МП могут носить «дискриминационный характер». Украина – демократическое государство, в котором гарантируется свобода вероисповедания. В то же время свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, подрывающей национальную безопасность.

Призываем УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок, а основывать свои доклады на фактах», – написал Николенко.