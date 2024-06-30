МИД Украины поздравил граждан России с новым статусом их языка

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МИД Украины решил похвалить корпорацию Google за добавление крымскотатарского языка в список языков, доступных для перевода в сервисе Google Translate.

«Это – важный шаг для сохранения языка, который сейчас под угрозой. На протяжении десятилетий и даже до сих пор Россия отчаянно пытается уничтожить его, равно как и крымских татар и их культуру», – утверждают в ведомстве Дмитрия Кулебы.

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Эта функция, по версии украинского МИД, позволит миллионам людей во всем мире изучать и использовать крымскотатарский язык, а также сделает культуру народа, признанного на Украине «коренным» более доступной.

«Благодарим Google за эту важную инициативу, которая еще раз показала, что богатое языковое и культурное наследие крымских татар является ценностью для мирового сообщества», – добавили в украинском министерстве.

Впрочем, судя по контексту принятого корпорацией решения, его мотивом было не желание угодить Украине, а скорее, наоборот.

Добавление функции перевода на языке кырымлы произошло в контексте общего расширения базы гугл-переводов за счет ее языков народов, населяющих Россию. К слову, подавляющее большинство носителей крымско-татарского языка сегодня проживает в России и является ее гражданами. Так что по факту МИД Украины поздравил часть россиян с новым статусом их языка.

Напомним, на днях корпорация Google обьявила о добавлении в свой онлайн-переводчик Google Translate 110 новых языков, на 13 из которых разговаривают в РФ.

Помимо языка кырымлы речь идет об аварском, башкирском, бурятском, чеченском, чувашском, осетинском, удмуртском, чукотском, тувинском, якутском,, коми и луговомарийском языках. Все они по международной классификации нуждаются в поддержке.

«Мы используем технологии искусственного интеллекта, чтобы расширить количество используемых языков. Благодаря нашей крупной языковой модели PaLM 2 мы добавим 110 новых языков в Google Translate, что станет самым большим расширением за всю нашу историю», – отмечается в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Кроме того, в сервисе станут доступны тибетский, северносаамский и бретонский языки. Отмечается, что в общем на этих языках говорят 614 млн человек, или 8% населения мира.