МИД Украины причитает: Санкции не повлияли на боеспособность России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Санкции не оказали серьезного влияния на Россию – они не привели к коллапсу экономики или даже ее существенному падению.

Об этом в интервью интернет-каналу «Исландия» заявил бывший посол Украины в ФРГ, замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Мельника, в таком состоянии Россия сможет воевать еще длительное время.

«Санкции, которые были введены против России, к сожалению, не привели к коллапсу или существенному падению экономики в России. Это не повлияло кардинально на то, чтобы производство вооружения остановилось. То есть производство оружия продолжается, обход санкций, очевидно, тоже имеет место, потому тут идет речь о том, что Россия, к сожалению для нас, по моему мнению, еще способна будет вести войну в таком размахе, как это имеет мест, наверное, не один год», – сказал дипломат.

«Для меня это является очевидным фактом, кто бы что не говорил, что Россия на грани. Да, им сложно, но они продолжают обеспечивать этот военный маховик, грань терпения в обществе российском тоже – мы понимаем, что не будет каких-то восстаний или социальных взрывов. По крайней мере, сейчас. Лишь, когда совсем не будет рабочих мест, когда на самом деле компании западные, которые в значительной степени остаются в России, – вышли же буквально 10%, даже меньше, компаний, – многие оглашали, что выходят. Это компании, которые создают рабочие места», – заявил Мельник.