МИД Украины привлечет к разминированию полей боевых пчел

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Украинское министерство иностранных дел совместно объявило о запуске проекта «Мёд минных полей», в рамках которого будут собираться средства на разминирование Украины.

Об этом сообщает сайт министерства иностранных дел Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что «Мёд минных полей» – проект МИД Украины и Saatchi & Saatchi Ukraine в кооперации с агропромышленной компанией Kernel.

«Так, у команды МИД и Saatchi & Saatchi Ukraine появилась идея проекта Мед минных полей. Она проста и мощна: чтобы избежать контакта с минами, дроны засевают заминированное сельскохозяйственное поле специальной смесью медоносных трав. После этого нектар собирают пчелы, которым также не страшны мины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что, помимо МИД, к проекту присоединилась агропромышленная компания Украины Kernel, госслужба ЧС, Dronarium Украина и Союз пасечников Украины.

Проект подразумевает, что украинские дипломаты будут брать мёд с минных полей и дарить его коллегам по всему миру.

«Этот проект позволит МИД привлечь большее внимание мира к проблеме российского минирования украинской земли и мобилизовать дополнительные ресурсы для ее решения. Военная дипломатия использует каждую возможность для достижения результата. Все креативные и технологические средства направлены на то, чтобы усилить нашу коммуникацию и быстрее очистить украинскую землю от российских мин и боеприпасов», – цитируют министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

Сообщается, что для проекта разработали специальный дизайн ульев в формате предупреждающих знаков о минной опасности.

«Сила идеи, в том, что она одновременно предлагает рабочее решение, чтобы поля не простаивали и, вместе с тем – подчеркивает важность разминирования наших территорий. Это вопрос безопасности фермеров и людей, работающих на земле, это важная составляющая продовольственной безопасности Украины. Понимаем-проект сложный и длительный в реализации. Но мы убеждены, что каждый новый его этап будет привлекать все больше внимания дипломатов и сообществ по всему миру, и это поможет хоть немного изменить ситуацию к лучшему», – цитирует МИД креативного директора Publicis Groupe Ukraine & Czech Republic + Saatchi & Saatchi Ukraine Костю Шнайдера.

Директор по коммуникациям и GR, Kernel Екатерина Спивакова заявила, что аграриям понадобится не менее 4 лет на разминирование, за которые пчеловоды восстановят потенциал украинских полей.

«Пока продолжается разминирование, мы передаем часть участков, куда не может заехать мощная агротехника, в пользование пчеловодам. И таким нестандартным способом мы удостоверяем, что верим в родную землю и в ее силу восстановления», – сказала цитирует МИД Украины Спивакову.

Примечательно, что ссылка на тизер проекта и на сайт в скором времени стали нерабочими.

«В этом году авторы проекта провели необходимые консультации с агрономами и ГСЧС и подготовительные работы с дронами, а также осуществили тестовый засев поля. Также запущен сайт для предварительного заказа меда: а уже весной 2024 года проект стартует на полную мощность», – всё ещё висит новость на сайте украинского МИДа.

«Или кто-то пытается выставить главу МИД Украины Кулебу идиотом, или уже высаживайте сразу коноплю – советует изгнанный из президентской фракции «Слуга народа» депутат Верховной рады Александр Дубинский.