МИД Украины просит США о размещении военной базы

19.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Киев должен попросить США оказать помощь в создании ракетного оружия дальнего радиуса действия, способного поражать глубокий тыл России.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор дипломатической академии при МИД Украины, чрезвычайный и полномочный посол Сергей Корсунский.

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По его словам. Киеву нужно сформулировать перечень пунктов, чем Украина может быть полезна США.

«Это очень серьезная задача, которая требует решения на самом высоком политическом уровне. С моей точки зрения, во-первых, это могут быть вопросы безопасности. Опыт, который мы получаем в войне с Россией, бесценен для американской армии. Они не сталкивались напрямую ни с советской, ни с российской армией», – сказал Корсунский.

Кроме того, он считает необходимым «укрепление присутствия Соединенных Штатов в регионе».

«Под Очаковом при помощи США строится новая военно-морская база для украинского флота. И там проводятся дноуглубительные работы для того, чтобы могли заходить американские корабли. Я считаю, что мы вообще должны поставить вопрос о строительстве военной базы США в Украине, как это сделала Польша. Это решило бы проблему нашей безопасности ничуть не хуже, чем членство в НАТО», – говорит дипломат.

Также он напомнил, что прекратил свое существование Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Теперь у нас не связаны руки, и мы должны приступить к разработке ракетного оружия той дальности – до тысячи километров, которая достигнет чувствительных точек наших врагов. У нас есть для этого и технологический потенциал, и промышленный. В этом плане наше сотрудничество с Соединенными Штатами может быть выгодно обеим сторонам», – резюмировал Корсунский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», экс-глава МИД Украины пригрозил, что украинские ракеты достанут до Москвы.

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