МИД Украины: Пусть Россия бесится, но переговоров с Донбассом не будет

06.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина не будет вести прямые переговоры с республиками Донбасса, хоть этого и требуют «Минские договоренности».

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, это является главной «красной линией» для украинской власти.

«Я хочу сказать про «красные линии» – звучит очень красиво «нет красных линий», но есть один недочет – неоднократно мной, неоднократно заместителем главы делегации в Трехсторонней контактной группе Алексеем Резниковым, неоднократно президентом Украины Владимиром Зеленским озвучивались наши «красные линии». И глава офиса Андрей Ермак также это озвучивал.

Одна из наших «красных линий» принципиальная, которая бесит наших российских соседей, – мы не войдем в прямой диалог с так называемыми ДНР/ЛНР. Трехсторонняя контактная группа состоит из России, Украины и ОБСЕ, и мы будем говорить именно с Россией. Это ключевая «красная линия», которая стоит в основе защиты наших национальных интересов», – заявил Кулеба.