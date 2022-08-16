МИД Украины: Россия без Путина не перестанет оставаться проблемой

16.08.2022  08:53 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

На Западе глубоко заблуждаются, полагая, что после ухода Владимира Путина Россию можно будет «перевоспитать».

Об этом в интервью печально известному Дмитрию Гордону рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Этот период будет нести Украине не меньшие проблемы, чем сам Путин. Единственное, что будет лучше, что у Путина же есть личная одержимость Украиной.

Он же, в принципе, был достаточно успешным лидером, но трижды в жизни обжегся, и все три раза это была Украина. Конечно, мы для него – личное оскорбление.

Я знаю, что сейчас там обсуждают, распадется Россия или нет, в эти темы не вникаю – очень гипотетический сценарий.

Я понимаю трезво, что, пока Путин жив будет так, как есть. После него Россия попадет в глубочайший кризис, из которого выйдет новая Россия – либо ещё более деспотичная, либо более свободная.

Но, если будет свободная, то в скором времени, после этого этапа, вновь сползет в деспотию, потому что вопреки святой вере европейских интеллектуалов, что «свобода в России возможна», практика историческая показывает, что это – не так», – разглагольствовал Кулеба.

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