02.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Крым, Россия, Украина
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МИД Украины: Ситуация в Крыму критическая, но помогать России не будем


Возобновления поставок воды в Крым по Северо-Крымскому каналу не будет.

Об этом в эфире телеканала «ICTV» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы внимательно следим за событиями, которые происходят на Крымском полуострове. Безусловно, ситуация там, я бы даже сказал, более чем критическая, и нет никаких инструментов её решения с точки зрения государства-оккупанта, РФ. Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы, как оккупанта.

Я подчеркну, что в соответствии с международным правом полную ответственность за ситуацию на оккупированном полуострове несёт государство-оккупант», – заявил Кулеба.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась в ООН с жалобой на Киев, который перекрыл подачу воды в Крым из Северо-Крымского канала, построенного для орошения полуострова при СССР.

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