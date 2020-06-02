МИД Украины: Ситуация в Крыму критическая, но помогать России не будем

02.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Возобновления поставок воды в Крым по Северо-Крымскому каналу не будет.

Об этом в эфире телеканала «ICTV» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы внимательно следим за событиями, которые происходят на Крымском полуострове. Безусловно, ситуация там, я бы даже сказал, более чем критическая, и нет никаких инструментов её решения с точки зрения государства-оккупанта, РФ. Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы, как оккупанта.

Я подчеркну, что в соответствии с международным правом полную ответственность за ситуацию на оккупированном полуострове несёт государство-оккупант», – заявил Кулеба.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась в ООН с жалобой на Киев, который перекрыл подачу воды в Крым из Северо-Крымского канала, построенного для орошения полуострова при СССР.