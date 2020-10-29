29.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Венгрия, Закарпатье, Политика, Скандал, Украина
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МИД Украины со скандалом завершил «оттепель» в отношениях с Венгрией


В отношениях Украины и Венгрии начиналось потепление отношений, но МИД Украины прекратил этот процесс, запретив находиться на территории страны двум венгерским представителям во время выборов.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Владимир Воля, политолог-международник Украинского института политики.

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«Вряд ли какие-то заявления венгерских должностных лиц могли повлиять на результаты голосования в Закарпатье. Но получилось так, что из этого вышла громкая история. Это при том, что в этом году начиналась своего рода оттепель в отношениях наших стран. Это было видно по тональности заявлений. Прекратились заявления венгерской стороны по поводу проблем, хотя сами проблемы не исчезли.

А история с запретом въезда венгерских должностных лиц завершила эту информационную оттепель. Венгрия и ранее заявляла, что будет блокировать движение Украины на евроатлантическом направлении, а теперь она снова обозначила прежнюю позицию. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции», – сказал политолог.

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