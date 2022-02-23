МИД Украины требует жестко наказать Россию

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Новости Украины

Украина требует от всего мира ввести санкции против России и нанести удар по ее экономике.

Об этом после встречи с госсекретарем США заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Путин убил «Минские договоренности». Более широко – он напал на мировой порядок. Можем сказать, что это большое нарушение международного прав, нападение на украинскую территориальную целостность и суверенитет, потому Украина убеждена – сейчас настало время для санкций. В этом контексте мы приветствуем объявление президентом Байденом новых санкций. Мир должен наказать Россию за те преступления, которые она уже совершила и совершает далее, ударить по российской экономике сейчас и сильно», – сказал министр.

По словам Кулебы, Украина также запросила у США помощь наподобие программы ленд-лиза, которая работала в годы Второй мировой войны.

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«Мы обговорили конкретные идеи и шаги, за которые благодарны США. Мы слышим, что некоторые страны осуждают российское поведение, но не действуют. Конечно, осуждение важно, но оно имеет смысл именно в действии, и потому мы благодарим наших стратегических партнеров, США, за мощную поддержку, включая военную, экономическую и политическую, дипломатическую помощь. Народ Украины будет помнить, что Соединенные Штаты поддержали Украину в этот решающий момент истории», – заявил Кулеба.