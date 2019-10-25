25.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Донбасс, Политика, Россия, Скандал, Украина
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МИД Украины углядел контрабанду в гуманитарном конвое из России на Донбасс

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста после того, как очередной гуманитарный конвой пересек украинскую границу в направлении Донбасса, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко у себя в Twitter.

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“Россия не останавливается и дальше нарушает международное право. Очередной контрабандный конвой пересек украинскую границу в направлении Донбасса. Направили РФ ноту протеста, призываем международное сообщество отреагировать должным образом”, – написала дипломат.

Отметим, что последний раз украинский МИД направлял ноты РФ по данному поводк более двух лет назад – еще при Петре Порошенко. При Владимире Зеленском более полугода таких инфоповодов со стороны МИД не наблюдалось. Нынешний случай – первый.

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