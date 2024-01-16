МИД Украины угрожает России войной лопатами

Игорь Шкапа.  
16.01.2024 11:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Украина продолжит воевать с Россией даже в том случае, если Запад перестанет оказывать помощь Киеву.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украина продолжит воевать с Россией даже в том случае, если Запад перестанет оказывать помощь...

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Так, в интервью американскому телеканалу ABS News он сказал, что в вопросе принятия конгрессом США нового пакета помощи Украине «истекает время».

При этом глава внешнеполитического ведомства считает, что увеличение помощи Украине позволит избежать прямого столкновения между НАТО и Россией, поскольку в противном случае воевать с Россией, утверждает министр, будут американские военные.

«Какой бы ни была цена поддержки Украины сейчас, цена наведения порядка в мире, если Украина проиграет, будет намного, намного выше», — заявил Кулеба.

По его словам, победа России на Украине станет сигналом противникам США во всем мире.

«Если Запад не способен остановить Россию на Украине, кого еще он сможет остановить в других частях мира? Даже если у нас кончится оружие, мы будем сражаться лопатами. Потому что на карту здесь для Украины поставлено существование этой нации», — патетически провозгласил глава МИД Украины.

Он уверяет, что военная помощь Запада нужна, чтобы «как можно скорее положить конец этой войне победой Украины».

«Так что не верьте в фейки, а верьте в Украину», – призвал Кулеба.

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