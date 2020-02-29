МИД Украины увидел конец изоляции России и хочет возглавить процесс

29.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Расчеты Украины на международную изоляцию России не оправдались. Западные лидеры, оправдывая это различными причинами, все чаще идут на сотрудничество с Москвой. Если Украина не может остановить этот процесс, она могла бы подумать, как его возглавить.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Изоляция Москвы, нерукопожатость, как мы это называем – то, что было с самого начала войны, она действительно несет потери, и это правда. Нужно признать это и в наших расчётах учитывать, что лидеры – кто-то предлагает потанцевать на свадьбе, кто-то говорит, а почему бы не восстановить участие в G7, кто-то говорит, что «я вынужден ехать, потому что мы – небольшая страна, и давайте мы поедем в Москву о чем-то поговорим».

Все это свидетельствует о падении, о постепенном размытии границ этой твердой позиции.

Наша задача сейчас – А) напомнить лидерам: «Погодите, еще ничего не произошло, за что вы, почему вы поменяли свое мнение?». Б) если мы понимаем, что это процесс необратимый, каким образом его, мягко говоря, возглавить?» – завил Пристайко.