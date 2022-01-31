МИД Украины возмущен обнародованным поручением Путина по Донбассу

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Новости Украины

МИД Украины потребовал от российского президента отменить поручение о соцвыплатах гражданам России в Донбассе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в официальном заявлении министерства.

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«Рассматриваем обнародование поручения президента РФ о предоставлении жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей соцвыплат через российский портал «Госуслуги» как очередное нарушение суверенитета Украины», — заявили в МИД Украины, добавив, что требуют отменить решение.

На днях стало известно, что постоянно проживающих в провозглашенных ДНР и ЛНР граждан РФ планируют наделить правом обращаться за соцвыплатами через российский портал «Госуслуги».

Как следует из обнародованного поручения российского лидера Владимира Путина, правительству уже поручено рассмотреть вопрос предоставления россиянам, проживающим на территории ДНР и ЛНР, возможности подачи заявлений на социальные выплаты. При этом они могут не указывать регистрацию по месту жительства в России.

«Рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации и при необходимости представить предложения об изменении порядка предоставления соответствующих социальных выплат и льгот», – говорится в поручении путина.