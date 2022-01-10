МИД Украины выдвинул требования к ОДКБ в Казахстане

Киев «внимательно следит» за развертывание на территории Казахстана сил стран ОДКБ «с доминированием российского контингента».

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В украинском МИДе «осудили насилие» и выразили соболезнования в связи с гибелью «казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения».

«В это критическое время для народа Казахстана сейчас чрезвычайно важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и избежать дальнейшего насилия, гарантировать соблюдение прав человека, обеспечить восстановление работы объектов критической инфраструктуры и систем связи.

Приняли во внимание развертывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента по приглашению властей Казахстана.

Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за пределы задекларированного ограниченного временного срока», – подчеркнули в дипведомстве.