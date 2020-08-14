МИД Украины высказал официальное недовольство Лукашенко. У Зеленского накрылся предвыборный пиар-ход

14.08.2020, Киев, Максим Карпенко

МИД Украины расценил как «выбор в пользу России» отказ властей Белоруссии выдавать СБУ граждан РФ из ЧВК – бывших участников ополчения Донбасса, задержанных ранее под Минском.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская сторона передала соответствующие документы на рассмотрение белорусской стороны – и на основании этих документов должна быть начата так называемая экстрадиционная проверка, которая является проверкой наличия или отсутствия оснований для экстрадиции… Мы изначально не исключали возможности того, что Лукашенко будет разыгрывать этот вопрос и использовать как некую разменную карту в первую очередь с Россией – и теперь мы увидели, что он сделал выбор в пользу России», – заявил Енин.

Отказ выдачи бывших ополченцев Украине лишает президента Владимира Зеленского пиар-хода, на который он рассчитывал накануне осенних местных выборов. Задержанные в Белоруссии должны были пополнить «обменный фонд», чтобы перед днем голосования Зеленский вновь мелькал на телеэкранах, встречая выданных по обмену из Москвы украинских граждан.

«Халявы не получилось. Пополнить с минимальными расходами обменный фонд «вагнеровцами» Зеленскому так и не удалось. Значит, придется обойтись без освобождения пленных перед местными выборами. А власть же на это рассчитывала как на беспроигрышный вариант реанимации рейтингов», – язвительно комментирует политолог Алексей Голобуцкий, обслуживающий экс-президента Петра Порошенко.