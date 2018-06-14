14.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Украина

МИД Украины задумался об официальном признании сепаратистов


На Украине не исключают признания независимости самопровозглашенной «Республики Косово», которая, согласно Конституции Сербии, является частью этой страны как Автономный край Косово и Метохия.

Об этом в эфире принадлежащего президенту Украины Петру Порошенко 5 канала заявила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновницы, это связано с «недружественным» отношением Сербии к Украине.

«Мы продолжаем не признавать Косово. Хотя понимаем, что с точки зрения гуманитарной нужно бы признавать. И потому, что сербы вообще ведут себя не очень дружественно по отношению к Украине на разных площадках», – заявила Зеркаль.

Напомним, Сербия является дружественным России государством, отказавшимся вводить санкции против РФ.

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