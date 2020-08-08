МИД: Уступок Зеленскому не будет

08.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Россия не намерена идти на поводу офиса Владимира Зеленского, фонтанирующего идеями об изменении текста или порядка исполнения Минских соглашений.

Киев должен пойти на выполнение подписанных договоренностей, которые, как известно, подразумевали прямые переговоры с ЛДНР и начало федерализации бывшей советской республики.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в ходе форума «Территория смыслов» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда будет разрешен конфликт с Украиной?», – задал вопрос один из участников форума.

«Когда сама Украина захочет решить ситуацию со своей территорией в виде Донбасса. Когда в Киеве политики, общественные деятели и, самое главное, люди смогут наконец-то осознать, что это граждане этой страны, у которых такие же права, такие же обязанности, и они уже настрадались. Когда они там все вместе – не один политики, не один общественный деятель, не один журналист – это поймут, вдруг осознают, вспомнят, что в 2015 году им международное сообщество выработало план по урегулированию их внутреннего конфликта и сказало, что оно готово содействовать, и начнут реализовывать Минские договоренности – все у них и случится», – заявила Захарова.

«Мы к этому готовы. Мы всегда были готовы. С нашей стороны вопросов нет. У них же просто новая сейчас история. Что сказали и президент, и их представители контактной группы? Спустя пять лет после выработки Минских договоренностей, а их пять лет пытались реализовывать, сказали: «А мы не понимаем, что там написано».

Так всегда бывает, когда пять лет реализовываешь, а потом говоришь: «Что-то я не понимаю, что там написано. Было бы неплохо, если бы нам заново объяснили», – добавила представитель МИДа.

Она подчеркнула, что данная риторика прямо указывает на то, что в Киеве попросту не хотят решать этот вопрос.

«Причем здесь мы? Мы как страна, участвовавшая в выработке Минских договоренностей, свою часть дороги прошли и готовы идти дальше. Остальные члены международного сообщества – и Франция, и Германия – заявляли о том, что безальтернативны Минские договоренности. Но их надо выполнять! Кто их должен выполнять? Стороны конфликта – Киев и Донбасс. Вот и все», – подытожила Захарова.