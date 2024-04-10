МИД Великобритании: НАТО обсудит, как вести войну против России на украденные русские деньги

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США и Великобритания достигли прогресса в вопросах передаче Украине замороженных суверенных активов России. Проект решения может быть представлен в июне.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мы знаем, что необходима поддержка со стороны союзников по НАТО, и эта возможность будет обсуждаться во время саммита НАТО, и необходимы средства, деньги в виде замороженных российских активов. Мы уже достигаем определенных успехов в плане того, как это все решить», – сказал Кэмерон.

Он призвал американских политиков также выделить обещанные транши Киеву.

«Ничего так не важно, как дополнительный бюджет, который должен утвердить Конгресс. Я сюда приехал не для того, чтобы убеждать кого-то, не для того, чтобы лекции читать кому-то или вмешиваться в политический процесс США. Я приехал сюда как друг, человек, который верит в эту страну и верит, что это в ее интересах и будущего партнеров – выделить эти деньги», – заявил Кэмерон.