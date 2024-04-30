МИД Венгрии: «Чтобы говорить с Украиной о мире, нужна смелость»

Дьердь Габор.  
30.04.2024 15:54
  (Мск) , Будапешт
Просмотров: 172
 
Венгрия, Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Венгрии нужно взаимодействие с максимальным числом стран, которые осмелятся заговорить с Украиной о мире. Это заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе его визита в Таджикистан, пишет demokrata.hu.

«К сожалению, некоторые европейские политические лидеры думают, что они сами находятся в состоянии войны, что Европа тоже находится в состоянии войны, хотя это не так, как война между Украиной и Россией», – подчеркнул глава венгерской дипломатии в ходе встречи со своим таджикским коллегой Сирожиддином Мухриддином.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Венгрии нужно взаимодействие с максимальным числом стран, которые осмелятся заговорить с Украиной о мире....

Сийярто предупредил, что чем дольше длится война, тем выше риск дальнейшей эскалации.


По его словам, процессы движутся в опасном направлении, о чем наглядно свидетельствуют недавние заявления о возможной отправке западных солдат на Украину или возможности размещения там ядерного оружия.

«Поэтому страны, которые находятся на стороне мира, которые находят в себе смелость выступать за мир, должны работать вместе», – заявил глава венгерского дипведомства.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть