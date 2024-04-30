МИД Венгрии: «Чтобы говорить с Украиной о мире, нужна смелость»

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Венгрии нужно взаимодействие с максимальным числом стран, которые осмелятся заговорить с Украиной о мире. Это заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе его визита в Таджикистан, пишет demokrata.hu.

«К сожалению, некоторые европейские политические лидеры думают, что они сами находятся в состоянии войны, что Европа тоже находится в состоянии войны, хотя это не так, как война между Украиной и Россией», – подчеркнул глава венгерской дипломатии в ходе встречи со своим таджикским коллегой Сирожиддином Мухриддином.

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Сийярто предупредил, что чем дольше длится война, тем выше риск дальнейшей эскалации.

По его словам, процессы движутся в опасном направлении, о чем наглядно свидетельствуют недавние заявления о возможной отправке западных солдат на Украину или возможности размещения там ядерного оружия.

«Поэтому страны, которые находятся на стороне мира, которые находят в себе смелость выступать за мир, должны работать вместе», – заявил глава венгерского дипведомства.